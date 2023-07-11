В регионы направили более 16 млрд грн на восстановление — Finance.ua

В регионы направили более 16 млрд грн на восстановление Сегодня 07:20 — Казна и Политика

В регионы направили более 16 млрд грн на восстановление

Правительство за последние несколько недель выделило регионам 16 млрд 369 млн гривен субвенции на проекты восстановления и трансформации.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.

«Мы должны начать восстановление уже сейчас. Не дожидаясь окончания войны», — подчеркнул глава правительства.

Приоритет, по его словам, отдавался областям, наиболее пострадавшим от российских преступлений и разрушений.

В частности:

Киевская область получила 4,5 млрд гривен;

Харьковской области выделено 2,5 млрд гривен;

Житомирской области — 1,5 млрд гривен;

Запорожская и Одесская области получили по 1 млрд гривен;

Сумская область — 837 млн ​​гривен;

Николаевщина — 817 млн ​​гривен;

Полтавщина — 797 млн ​​гривен;

Днепропетровская область — 663 млн гривен;

Херсонщина — 563 млн гривен.

«Это топ-10 регионов, которым выделили больше всего средств. Весь этот ресурс выделяется не просто так, а под конкретные проекты и задачи, относящиеся к критической инфраструктуре, социальной сфере, подготовке к зиме, восстановлению жизни в общинах. Но, к сожалению, на местах использование этих средств происходит слишком медленно», — отметил премьер-министр.

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Денис Шмыгаль сообщил, что прошло совещание с руководителями ОВА, в ходе которого участники рассмотрели проблемные вопросы и выяснили, что именно не позволяет двигаться быстрее в проектах восстановления.

Премьер-министр дал задачу Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры на следующее заседание правительства подготовить проекты решений, которые позволят ускорить процесс восстановления.

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