В регионы направили более 16 млрд грн на восстановление — Finance.ua

В регионы направили более 16 млрд грн на восстановление
Правительство за последние несколько недель выделило регионам 16 млрд 369 млн гривен субвенции на проекты восстановления и трансформации.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.
«Мы должны начать восстановление уже сейчас. Не дожидаясь окончания войны», — подчеркнул глава правительства.
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Приоритет, по его словам, отдавался областям, наиболее пострадавшим от российских преступлений и разрушений.
В частности:
- Киевская область получила 4,5 млрд гривен;
- Харьковской области выделено 2,5 млрд гривен;
- Житомирской области — 1,5 млрд гривен;
- Запорожская и Одесская области получили по 1 млрд гривен;
- Сумская область — 837 млн гривен;
- Николаевщина — 817 млн гривен;
- Полтавщина — 797 млн гривен;
- Днепропетровская область — 663 млн гривен;
- Херсонщина — 563 млн гривен.
«Это топ-10 регионов, которым выделили больше всего средств. Весь этот ресурс выделяется не просто так, а под конкретные проекты и задачи, относящиеся к критической инфраструктуре, социальной сфере, подготовке к зиме, восстановлению жизни в общинах. Но, к сожалению, на местах использование этих средств происходит слишком медленно», — отметил премьер-министр.
Денис Шмыгаль сообщил, что прошло совещание с руководителями ОВА, в ходе которого участники рассмотрели проблемные вопросы и выяснили, что именно не позволяет двигаться быстрее в проектах восстановления.
Премьер-министр дал задачу Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры на следующее заседание правительства подготовить проекты решений, которые позволят ускорить процесс восстановления.
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