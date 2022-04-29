В рамках программы релокации бизнеса Минэкономики обработало более тысячи заявок — Finance.ua

В рамках программы релокации бизнеса Минэкономики обработало более тысячи заявок

Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Безопасные регионы активно принимают у себя предприятия из тех областей, где сегодня ведутся боевые действия.

В рамках программы релокации Министерством экономики проработано более тысячи заявок на размещение мощностей бизнеса.

Чаще убежище предоставляют Закарпатская, Львовская и Черновицкая области, также активно, но немного реже бизнес перемещается в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Местные власти активно задействованы в поиске площадок для предприятий, расселении работников, налаживании логистики.

А для того чтобы все участники процесса релокации могли свободно контактировать друг с другом, запущена платформа цифрового взаимодействия.

Более 400 предприятий уже переехали, а 216 из них уже возобновили свою работу. То есть, они сохранили свои мощности, перевезли трудовые коллективы, наладили деятельность на новом месте.

Еще для около 500 предприятий уже подобраны площадки, сейчас они находятся на разных стадиях транспортировки «Укрзализныцей», «Укрпочтой» или собственными ресурсами (с компенсацией).

Программа релокации создает точки роста украинской экономики и защищает промышленный потенциал государства. После завершения боевых действий одной из приоритетных задач Правительства будет возвращение релоцированных предприятий в свои родные регионы, где они будут играть важную роль в возрождении экономической активности.

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