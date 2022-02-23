В рамках программы «єПідтримка» почти 39 млн грн направлено на оплату коммунальных услуг — Finance.ua

В рамках программы «єПідтримка» почти 39 млн грн направлено на оплату коммунальных услуг

В рамках программы «єПідтримка» на получение выплат в «Дія» было подано более 8,9 млн заявок, оформлено 10 млн карт и потрачено 3,5 млрд грн, из которых почти 39 млн грн направлено на оплату коммунальных услуг, сообщает Министерство развития общин и территории Украины.

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«Функция оплаты коммунальных услуг за средства „єПідтримка“ действует больше недели. И за этот период уже около 39 миллионов гривен были направлены на оплату платежей в пределах этого функционала. Срок пользования средствами от „єПідтримка“ продлен. Их можно потратить в течение девяти месяцев со дня зачисления, а не четырех, как это было раньше», — напомнил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Отмечается, что функция оплаты ЖКУ средствами «єПідтримка» доступна для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет.

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