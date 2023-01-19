В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку — Finance.ua
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В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку

Казна и Политика
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В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку
В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку
Депутаты предлагают некоторым категориям украинцев списать задолженность за коммуналку.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, платах за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию» по усилению защиты граждан, пострадавших в результате действий государства-агрессора, которым предлагается списать долги населения за коммунальные услуги за период, когда на территории, где находится жилье граждан, велись активные боевые действия.
Документом предлагается списание задолженности населения за услуги:
  • по управлению многоквартирным домом;
  • по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;
  • по снабжению и распределению электрической энергии;
  • по снабжению тепловой энергии;
  • по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
  • за услуги обращения с бытовыми отходами.

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Напомним, при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все сверхурочное оплачивает сам получатель.
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По материалам:
Факти
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