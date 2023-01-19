В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку — Finance.ua

В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В Раду внесли законопроект о списании долгов за коммуналку

Депутаты предлагают некоторым категориям украинцев списать задолженность за коммуналку.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, платах за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию» по усилению защиты граждан, пострадавших в результате действий государства-агрессора, которым предлагается списать долги населения за коммунальные услуги за период, когда на территории, где находится жилье граждан, велись активные боевые действия.

Документом предлагается списание задолженности населения за услуги:

по управлению многоквартирным домом;

по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;

по снабжению и распределению электрической энергии;

по снабжению тепловой энергии;

по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;

за услуги обращения с бытовыми отходами.

Напомним, при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все сверхурочное оплачивает сам получатель

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.