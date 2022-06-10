В Раде признали работу Таможни «неудовлетворительной» и рекомендуют смену руководства — Finance.ua

В Раде признали работу Таможни «неудовлетворительной» и рекомендуют смену руководства

Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству «принять соответствующие кадровые решения».

Об этом говорится в проекте решения заседания комитета от 9 июня по итогам заслушивания руководства Государственной таможенной службы.

Отмечается, что на прошедшем 18 мая в онлайн-режиме заседании не присутствовал и.о. Главы Таможни Вячеслав Демченко. Он объяснил, что был в командировке из-за встречи с руководителями таможенной администрации Румынии на следующий день, но комитет признал такую причину неуважительной.

На Комитете обсуждали сообщения о случаях контрабанды и схем с ввозом коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи, предотвращение злоупотреблений.

В конце концов Комитет признал работу Таможни неудовлетворительной из-за проблем в организации работы по передаче на нужды Вооруженных Сил конфискованного имущества, которое по праву наследования перешло в собственность государства. Также нардепы обратили внимание на проблемы контроля за соблюдением правил перемещением валютных ценностей.

Кроме того, на встрече обсудили борьбу с незаконным перемещением товаров через границу, в том числе — случаи разоблачения контрабанды табачных изделий.

Внимание обратили и на работу руководителей региональных таможен. «В течение последних 3-х месяцев в СМИ, в том числе на официальных веб-ресурсах правоохранительных органов, неоднократно распространялась информация о наличии злоупотреблений, коррупционных проявлений в действиях должностных лиц Одесской, Закарпатской и Волынской таможен», — говорится в заключении Комитета.

Следовательно, нардепы считают, что информация о возможных злоупотреблениях «подрывает уровень доверия общества не только к должностным лицам таможенных органов, их беспристрастности и авторитету, но вообще к государственной власти в Украине».

Следовательно, Налоговый комитет рекомендовал Кабинету министров совместно с Министерством финансов рассмотреть «изложенные в этом решении обстоятельства и по результатам рассмотрения принять соответствующие кадровые решения».

На встрече отмечалось также проблемы очередей на границах с обеих сторон, поэтому комитет также рекомендовал правительству внести соответствующие изменения для увеличения количества пунктов пропуска, их пропускной способности и т.д.

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