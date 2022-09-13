В Раде предложили ввести бесплатный проезд для ВПЛ на период военного положения — Finance.ua

В Раде предложили ввести бесплатный проезд для ВПЛ на период военного положения
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» о введении бесплатного проезда для внутренне перемещенных лиц на период действия военного положения (№ 8020).
Текст законопроекта группы депутатов обнародован на сайте парламента.
Что предлагают
Установить, что в период действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях внутренне перемещенные лица имеют право на бесплатный проезд по всей Украине всеми видами городского пассажирского транспорта, автобусами пригородных и междугородных маршрутов, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом.
Для этого необходимо предъявить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на бесплатной основе.
Обеспечение этого права внутриперемещенного лица возлагается в пределах своих полномочий на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Справка Finance.ua:
- физическое лицо — налогоплательщик, которое имеет статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку на суммы средств, фактически уплаченных им в течение отчетного года, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома);
- столица сформирует фонд жилья территориальной громады. Это станет альтернативой для горожан, не имеющих финансовой возможности приобрести жилье. При сдаче в аренду этого жилья предпочтение будет отдаваться семьям участников боевых действий в Украине, лицам, потерявшим жилье на временно оккупированных территориях, и киевлянам, желающим улучшить свои жилищные условия.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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