В Раде предложили ввести бесплатный проезд для ВПЛ на период военного положения — Finance.ua

В Раде предложили ввести бесплатный проезд для ВПЛ на период военного положения Сегодня 10:10 — Казна и Политика

В Раде предложили ввести бесплатный проезд для ВПЛ на период военного положения

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» о введении бесплатного проезда для внутренне перемещенных лиц на период действия военного положения (№ 8020).

Текст законопроекта группы депутатов обнародован на сайте парламента.

Что предлагают

Установить, что в период действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях внутренне перемещенные лица имеют право на бесплатный проезд по всей Украине всеми видами городского пассажирского транспорта, автобусами пригородных и междугородных маршрутов, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом.

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Для этого необходимо предъявить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на бесплатной основе.

Обеспечение этого права внутриперемещенного лица возлагается в пределах своих полномочий на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

физическое лицо — налогоплательщик, которое имеет статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку на суммы средств, фактически уплаченных им в течение отчетного года, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома);

столица сформирует фонд жилья территориальной громады. Это станет альтернативой для горожан, не имеющих финансовой возможности приобрести жилье. При сдаче в аренду этого жилья предпочтение будет отдаваться семьям участников боевых действий в Украине, лицам, потерявшим жилье на временно оккупированных территориях, и киевлянам, желающим улучшить свои жилищные условия.

УНІАН По материалам:

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