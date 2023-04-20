В Раде предложили вернуть с 1 июля проверки на таможне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде предложили вернуть с 1 июля проверки на таможне

24
В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Таможенный кодекс Украины об особенностях осуществления таможенного контроля в период действия военного положения. Проект подали народные депутаты из фракции «Слуга народа» Александр Сова и Даниил Гетманцев (председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике) и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 9224.
Проект закона предлагает с 1 июля 2023 года восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок (встречных сверок) соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела. Проверки будут касаться своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей.
Также планируется установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней после налогового уведомления-решения административные взыскания за нарушение таможенных правил не налагаются в течение военного положения.
Как отмечается в пояснительной записке, с марта 2022 года в Украине приостановлено проведение таможенными органами документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела.
«Документальные проверки своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей являются одной из форм таможенного контроля, в ходе которой проверяются данные таможенных деклараций и сведения в них. Однако на сегодняшний день таможенные органы лишены возможности осуществлять одну из форм таможенного контроля, обязательность которой определена условиями Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур», — говорится в документе.
Напомним, в январе Кабинет Министров подал в Верховную раду проект закона об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ предлагает отменить налоговые льготы, введенные после начала войны, а также вернуть налоговые проверки.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.