В Раде предлагают запретить во время войны изымать у граждан единственное жилье и автомобиль — Finance.ua
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В Раде предлагают запретить во время войны изымать у граждан единственное жилье и автомобиль

Сегодня 19:03Казна и Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о защите имущества граждан в условиях военного или чрезвычайного положения. Проект предлагает запретить отбирать у граждан на нужды ВСУ единственное жилье или автомобиль.
Об этом сообщается со ссылкой на проект закона № 7377.
Как отмечают авторы проекта, важно не допустить ситуаций, когда определенные чиновники, прикрываясь нуждами военного положения, могут изымать у простых людей последнее жилье или единственное транспортное средство, в то время как на нужды фронта справедливее изымать имущество, прежде всего, у тех, у кого значительные состояния, и для которых изъятие имущества не будет играть столь критическую роль.
Согласно проекту, принудительному отчуждению не подлежат жилые помещения в пределах санитарной нормы из расчета 21 квадратного метра общей площади на каждого зарегистрированного или проживающего по соответствующему адресу и дополнительно 10 квадратных метров на семью.
Кроме того, не подлежат отчуждению транспортные средства из расчета одного транспортного средства на гражданина (или семью), или транспортных средств, используемых для ведения официально оформленной предпринимательской деятельности, или используемых для перевозки гуманитарной помощи.
Ограничения не касаются случаев, когда зафиксировано и доказано, что владелец/водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о первоочередном исполнении военно-транспортной обязанности чиновниками высокого ранга. Автомобили, которые госслужащие оставили возле вокзалов, аэропортов, дорог и т.д., убегая за границу от войны, предлагают отправлять на нужды Вооруженных сил Украины.

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По материалам: РБК-Україна
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