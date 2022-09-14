В Раде предлагают привлечь средства партнеров на развитие экспортной инфраструктуры — Finance.ua

В Раде предлагают привлечь средства партнеров на развитие экспортной инфраструктуры Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект № 8025 относительно государственной поддержки сельского хозяйства и экспорта агропродукции во время военного положения.

Законодательные изменения позволят существенно улучшить ситуацию по экспорту агропродукции украинского производства, поддержать отечественных агропроизводителей и привлечь международную помощь на четко определенные механизмы.

Инициатором проекта выступил народный депутат Украины Сергей Лабазюк в консолидированной работе с министрами профильных ведомств.

На сегодня, в условиях войны, перед отечественными аграриями встали проблемы паралича морских портов, нехватки зерновозов и неготовности наземной инфраструктуры к военным вызовам. Да, сейчас «зерновые коридоры» работают, но на прошлой неделе кремлевский диктатор уже заявил о намерении расторгнуть соглашение, чтобы в очередной раз перекрыть Украине доступ к акваториям. Не стоит забывать и о повышении Турцией цены в пять раз за проход по Босфору. Это все «бьет» по себестоимости продукции.

Поэтому для улучшения логистики и диверсификации украинского экспорта следует развивать альтернативные маршруты: ЖД, автомобильные, речные.

«С начала боевых действий мы активно работаем над этими вопросами, ведь экспорт агропродукции — это капитал Украины. Мы не можем зависеть исключительно от доступа к Черному морю. Теперь, когда Украина показала себя надежным партнером, который не только защищает Европу, но и кормит мир — да, мы можем и будем просить поддержку у доноров. Но чтобы международные партнеры четко понимали, на какие направления мы просим средства, необходимо указать направления использования на уровне закона», — рассказывает Лабазюк.

Согласно опубликованной на сайте парламента пояснительной записке, проект закона № 8025 предусматривает:

привлечение кредитов для строительства экспортной инфраструктуры (ЖД-элеваторы, авто, перевалки, мультимодальные комплексы и прочее) — до 90% учетной ставки и до 50% тела кредита;

страхование таких экспортных объектов и частичная компенсация страховщикам в случае уничтожения от 40%;

закупку зерновозов, прицепов и зерновых контейнеров;

предоставление права ООН/ФАО быть организатором «мультимодальных перевозок» при экспорте украинской агропродукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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