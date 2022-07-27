В Раде предлагают отменить налоги на импорт техники для хранения зерна — Finance.ua
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В Раде предлагают отменить налоги на импорт техники для хранения зерна

Аграрный рынок
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Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить в первом чтении и в целом законопроект об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для хранения зерновых и масличных культур (№ 7548-1).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Целью законопроекта является освобождение от налогообложения ввозной пошлиной изделий и оборудования для хранения, перевозки, погрузки и разгрузки зерновых и масличных культур при ввозе на таможенную территорию Украины.
Указанное освобождение будет действовать в период действия военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.
Ранее в Минагрополитики сообщалось, что до начала полномасштабной войны в распоряжении украинских аграриев было мощностей для складского хранения примерно на 75 млн тонн.
Зернохранилища на 10 млн тонн находятся на временно оккупированных территориях, часть была повреждена или уничтожена в результате военных действий. Поэтому возможный дефицит мощностей для хранения урожая до конца года оценивался в объеме от 10 до 15 млн тонн.
По материалам:
Економічна Правда
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