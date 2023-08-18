В Раде поддержали идею передать администрирование ЕСВ в Пенсионный фонд с 2024 года — Finance.ua
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В Раде поддержали идею передать администрирование ЕСВ в Пенсионный фонд с 2024 года

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В Раде поддержали идею передать администрирование ЕСВ в Пенсионный фонд с 2024 года
В Раде поддержали идею передать администрирование ЕСВ в Пенсионный фонд с 2024 года
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект № 9569, согласно которому предложено с 1 января 2024 года передать администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) Пенсионному фонду Украины (ПФУ).
Это следует из карточки законопроекта.
«Предлагается с 1 января 2024 года объединить административные структуры и возложить администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на Пенсионный фонд Украины», — говорится в пояснительной записке к проекту, поддержанному членами комитета.
Предполагается, что такая модель управления позволит:
  • осуществлять надлежащий контроль за целевым направлением средств ЕСВ;
  • существенно снизить административные расходы системы социального страхования.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит увеличить сборы ЕСВ и контроль за их целевым использованием, построить единую современную информационную систему соцстрахования.
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Система государственного социального страхования в Украине была создана для экономической защиты каждого человека в связи со старостью, безработицей, несчастным случаем на производстве или временной потерей трудоспособности.
От качества администрирования и взимания ЕСВ зависит способность системы социального страхования профинансировать восстановление и сохранение трудоспособности рабочих и гарантировать материальное обеспечение утративших трудоспособность граждан.

Справка Finance.ua:

  • ранее функция администрирования уже была возложена на Пенсионный фонд Украины. ЕСВ уплачивался именно на его счета, после чего эти суммы распределялись среди фондов социального страхования;
  • однако в марте 2013 года было создано Министерство доходов и сборов, которое взяло на себя функцию администрирования ЕСВ. В мае 2014 образованная путем реорганизации Министерства доходов и сборов Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) взяла на себя функцию администрирования ЕСВ.
По материалам:
Економічна Правда
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