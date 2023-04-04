В Раде передумали возвращать налоги на топливо с 1 июля — Finance.ua
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В Раде передумали возвращать налоги на топливо с 1 июля

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На сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект № 9174 по сохранению льготного режима налогообложения горючего на период действия военного положения.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на текст документа.
Законопроект зарегистрировала группа народных депутатов из 16 человек во главе с Дмитрием Разумковым (межфракционное объединение «Умная политика»).
Парламентарии предлагают внести изменения в закон Украины от 21.09.2022 г. № 2618-IX, которым предусматривается льготное налогообложение горючего на период военного положения на территории Украины, но не дольше, чем до 1 июля 2023 года.
В частности, авторы документа предлагают исключить из указанных положений слова «но не дольше, чем до 1 июля 2023 года». Таким образом, инициировано сохранить льготный режим налогообложения горючего на весь период военного положения.
«1 июля 2023 постепенно приближается, но можно констатировать, что экономическая ситуация в государстве с даты принятия указанного закона существенно не изменилась. Украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии. Хоть и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла достаточно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2023 года в Украине планируется возврат налогов на горючее к довоенному уровню, что в свою очередь приведет к повышению цен на топливо на заправках.
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По материалам:
MMR
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