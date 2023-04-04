В Раде передумали возвращать налоги на топливо с 1 июля — Finance.ua

В Раде передумали возвращать налоги на топливо с 1 июля
На сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект № 9174 по сохранению льготного режима налогообложения горючего на период действия военного положения.
Законопроект зарегистрировала группа народных депутатов из 16 человек во главе с Дмитрием Разумковым (межфракционное объединение «Умная политика»).
Парламентарии предлагают внести изменения в закон Украины от 21.09.2022 г. № 2618-IX, которым предусматривается льготное налогообложение горючего на период военного положения на территории Украины, но не дольше, чем до 1 июля 2023 года.
В частности, авторы документа предлагают исключить из указанных положений слова «но не дольше, чем до 1 июля 2023 года». Таким образом, инициировано сохранить льготный режим налогообложения горючего на весь период военного положения.
«1 июля 2023 постепенно приближается, но можно констатировать, что экономическая ситуация в государстве с даты принятия указанного закона существенно не изменилась. Украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии. Хоть и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла достаточно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2023 года в Украине планируется возврат налогов на горючее к довоенному уровню, что в свою очередь приведет к повышению цен на топливо на заправках.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее
Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
Поделиться новостью