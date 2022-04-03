В Раде хотят упростить импорт строительной техники — Finance.ua
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В Раде хотят упростить импорт строительной техники

Сегодня 10:45Казна и Политика
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об упрощении таможенного оформления импорта новой и бывшей в употреблении строительной техники.
Как сообщается на портале украинского парламента, инициаторами законопроекта № 7235 выступили народные депутаты Иван Крулько, Владимир Кабаченко, Ирина Констанкевич, Георгий Мазураш, Михаил Цымбалюк, Михаил и Юрий Камельчук.
Согласно проекту закона, такую технику, как грузовые машины для аварийного ремонта, автокраны, пожарные машины, автобетономешалки, радиологические автомобили и другую спецтехнику, на время военного, чрезвычайного положения предлагается ввозить по упрощенной процедуре при условии соответствия стандарту не ниже уровня ЕВРО-3.
Кроме этого, законопроект предусматривает упрощенную первую государственную регистрацию такой техники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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