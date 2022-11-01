В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой — Finance.ua
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В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой

Технологии&Авто
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В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой
В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой
Большое количество абонентов жалуется на сбои в работе «Киевстар». Известно, что есть проблемы с пополнением счета, звонками и другими сервисами. В компании подтверждают сложности в работе услуг.
Проблемы в работе сети оператора «Киевстар» продолжаются с понедельника 31 октября, несмотря на то, что компания не подтвердила сбои в понедельник. В то же время, ряд пользователей жалуется на ненадлежащую работу сети уже вторые сутки. Новая волна проблем началась во вторник, 1 ноября.

Невозможно пополнить счет

Пока неизвестно, с чем именно связаны сложности в работе услуг, однако в компании отмечают, что все из-за временных ограничений в информационных системах компании.
«В связи с временными ограничениями в информационных системах компании могут возникать кратковременные сложности с пополнением счета. Приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над их скорейшим устранением и рекомендуем повторить попытку пополнения через час», — ответили представители оператора в комментарии абонентки в твиттере, жаловавшейся на проблемы с пополнением счета.
В то же время невозможно точно отметить, когда именно услуги компании заработают в штатном режиме.
По материалам:
Телеканал 24
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