В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой — Finance.ua

В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой Сегодня 12:49 — Технологии&Авто

В работе «Киевстара» произошел масштабный сбой

Большое количество абонентов жалуется на сбои в работе «Киевстар». Известно, что есть проблемы с пополнением счета, звонками и другими сервисами. В компании подтверждают сложности в работе услуг.

Проблемы в работе сети оператора «Киевстар» продолжаются с понедельника 31 октября, несмотря на то, что компания не подтвердила сбои в понедельник. В то же время, ряд пользователей жалуется на ненадлежащую работу сети уже вторые сутки. Новая волна проблем началась во вторник, 1 ноября.

Невозможно пополнить счет

Пока неизвестно, с чем именно связаны сложности в работе услуг, однако в компании отмечают, что все из-за временных ограничений в информационных системах компании.

«В связи с временными ограничениями в информационных системах компании могут возникать кратковременные сложности с пополнением счета. Приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над их скорейшим устранением и рекомендуем повторить попытку пополнения через час», — ответили представители оператора в комментарии абонентки в твиттере, жаловавшейся на проблемы с пополнением счета.

В то же время невозможно точно отметить, когда именно услуги компании заработают в штатном режиме.

Телеканал 24 По материалам:

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