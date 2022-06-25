В пункте пропуска «Ягодин» больше не будут пропускать легковые автомобили — Finance.ua
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В пункте пропуска «Ягодин» больше не будут пропускать легковые автомобили

Личные финансы
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С понедельника, 27 июня с 09:00 (по киевскому времени) пересечение государственной границы в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» будет возможно только грузовым транспортом с полной массой более 7,5 тонн и рейсовыми автобусами.
В пункте пропуска «Ягодин» грузовики до 7,5 тонн и легковой автотранспорт оформляться не будут. Чтобы пересечь границу, водителям таких категорий транспорта, необходимо следовать к другим пунктам пропуска. Пропускают только грузовики полной массой более 7,5 тонн и рейсовые автобусы.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
«Такие изменения вводятся для повышения пропускной способности пункта пропуска и уменьшения очередей из грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.
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Кроме того, пустые грузовики будут следовать по отдельным полосам движения, а бензовозы по-прежнему будут оформляться в первую очередь.
«Просим граждан учесть указанные временные ограничения по оформлению транспортных средств в пункте пропуска „Ягодин-Дорогуск“ и заранее планировать маршрут движения», — добавляют в управлении.
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По материалам:
Finance.ua
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