В пункте пропуска «Ягодин» больше не будут пропускать легковые автомобили — Finance.ua

В пункте пропуска «Ягодин» больше не будут пропускать легковые автомобили Сегодня 15:10 — Личные финансы

С понедельника, 27 июня с 09:00 (по киевскому времени) пересечение государственной границы в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» будет возможно только грузовым транспортом с полной массой более 7,5 тонн и рейсовыми автобусами.

В пункте пропуска «Ягодин» грузовики до 7,5 тонн и легковой автотранспорт оформляться не будут. Чтобы пересечь границу, водителям таких категорий транспорта, необходимо следовать к другим пунктам пропуска. Пропускают только грузовики полной массой более 7,5 тонн и рейсовые автобусы.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

«Такие изменения вводятся для повышения пропускной способности пункта пропуска и уменьшения очередей из грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, пустые грузовики будут следовать по отдельным полосам движения, а бензовозы по-прежнему будут оформляться в первую очередь.

«Просим граждан учесть указанные временные ограничения по оформлению транспортных средств в пункте пропуска „Ягодин-Дорогуск“ и заранее планировать маршрут движения», — добавляют в управлении.

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