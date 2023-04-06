В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi — Finance.ua

В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi
В пунктах пропуска для автомобильного сообщения на западной границе развернут безопасную сеть Wi-Fi.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«Подразделения связи Госпогранслужбы в пунктах пропуска на западной границе разворачивают бесплатную защищенную сеть Wi-Fi», — говорится в сообщении.
Теперь те, кто путешествует через Шегини, уже могут воспользоваться высокоскоростным свободным доступом в Интернет, подключившись к сети.
Скорость указанного доступа снабжена спутниковым терминалом Starlink, а защищенность сети — оборудованием компании FortiNET.
Планируется, что до конца апреля текущего года сеть бесплатного доступа в Интернет заработает в пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Русская», «Ягодин», «Порубное», «Красноильск» и «Дьяковцы».
Впоследствии бесплатный Интернет заработает еще в 18 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы.
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