В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi — Finance.ua

В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi Сегодня 19:13 — Личные финансы

В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi

В пунктах пропуска для автомобильного сообщения на западной границе развернут безопасную сеть Wi-Fi.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Подразделения связи Госпогранслужбы в пунктах пропуска на западной границе разворачивают бесплатную защищенную сеть Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Теперь те, кто путешествует через Шегини, уже могут воспользоваться высокоскоростным свободным доступом в Интернет, подключившись к сети.

Скорость указанного доступа снабжена спутниковым терминалом Starlink, а защищенность сети — оборудованием компании FortiNET.

Планируется, что до конца апреля текущего года сеть бесплатного доступа в Интернет заработает в пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Русская», «Ягодин», «Порубное», «Красноильск» и «Дьяковцы».

Впоследствии бесплатный Интернет заработает еще в 18 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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