В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, ситуация контролируемая — Энергоатом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, ситуация контролируемая — Энергоатом

Энергетика
23
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС — стабильный, хотя и фиксируется незначительное его снижение, сообщили в понедельник в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.
«Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС — стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 24 июля фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,36 м», — сказано в сообщении.
Как сообщается, уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, — 10,93 м. В НАЭК отметили, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили рашисты.
И напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
6 июня 2023 около 3:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.