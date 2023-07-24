В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, ситуация контролируемая — Энергоатом Сегодня 11:44 — Энергетика

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС — стабильный, хотя и фиксируется незначительное его снижение, сообщили в понедельник в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.

«Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС — стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 24 июля фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,36 м», — сказано в сообщении.

Как сообщается, уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, — 10,93 м. В НАЭК отметили, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили рашисты.

И напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

6 июня 2023 около 3:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

УНН По материалам:

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