В прошлом году в использование вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель — Шмыгаль Сегодня 19:14 — Аграрный рынок

В прошлом году в использование вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель — Шмыгаль

В 2023 году после обследования и очистки было возвращено более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«В прошлом году после обследования и очистки было возвращено обратно в использование более 200 тыс. га сельхозземель», — проинформировал Шмыгаль.

По его словам, цель государства неизменна — менее чем через 10 лет планируется направить в эксплуатацию 80% потенциально заминированных площадей.

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«Для этого будем привлекать к разминированию инновационные разработки, создавать с партнерами совместные производства разминочной техники, обучать специалистов, развивать рынок операторов противоминной деятельности», — пояснил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в госбюджете на нынешний год, в частности, предусмотрено 3 млрд грн на компенсации аграриям и другим владельцам земель, которые будут пользоваться услугами операторов по разминированию.

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Укрінформ По материалам:

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