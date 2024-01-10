В прошлом году в использование вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель — Шмыгаль — Finance.ua
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В прошлом году в использование вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель — Шмыгаль

Аграрный рынок
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В прошлом году в использование вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель — Шмыгаль
В прошлом году в использование вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель — Шмыгаль
В 2023 году после обследования и очистки было возвращено более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«В прошлом году после обследования и очистки было возвращено обратно в использование более 200 тыс. га сельхозземель», — проинформировал Шмыгаль.
По его словам, цель государства неизменна — менее чем через 10 лет планируется направить в эксплуатацию 80% потенциально заминированных площадей.
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«Для этого будем привлекать к разминированию инновационные разработки, создавать с партнерами совместные производства разминочной техники, обучать специалистов, развивать рынок операторов противоминной деятельности», — пояснил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что в госбюджете на нынешний год, в частности, предусмотрено 3 млрд грн на компенсации аграриям и другим владельцам земель, которые будут пользоваться услугами операторов по разминированию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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