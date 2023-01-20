В прошлом году девять российских авиакомпаний прекратили полеты из-за санкций — Finance.ua
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В прошлом году девять российских авиакомпаний прекратили полеты из-за санкций

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В 2022 году в россии остановили полеты девять местных авиакомпаний, в четырех из них Росавиация приостановила основной документ — сертификат эксплуатанта, у еще одной — сертификат был аннулирован.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
При этом в большинстве случаев прекращение полетов связано с санкциями после вторжения россии в Украину.
Так, три сертификата были отозваны непосредственно из-за западных санкций.
В частности, авиакомпания «Камчатка» объявила о прекращении работы из-за невозможности купить у США три самолета Cessna Grand Caravan. SkyGate, занимавшая третье место по объему грузоперевозок, теперь работает в Азербайджане.
Петербургская компания «Быстролет» планировала использовать джеты Hawker Beechcraft, но лишилась сертификата из-за отсутствия самолета.
В то же время компания «Роствертол Авиа», входящая в структуру «Ростеха», не смогла использовать вертолеты МИ-2 из-за проблем с запчастями. В 2022 году также лишилась сертификата находящаяся в стадии банкротства компания «Скол» из Калининграда, однако Росавиация запретила ей использовать воздушные суда еще в 2021 году.
В прошлом году на фоне западных санкций прекратили работу компании Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро», грузовые «Атран» и AirBridgeCargo, однако они сохраняют сертификаты.
После аннулирования сертификат эксплуатанта не возобновляется. В предыдущие пять лет сертификата лишились пять компаний.
По данным издания, в реестре Росавиации числится 114 перевозчиков, однако две трети пассажиропотока обеспечивают пять крупнейших компаний. По мнению источника, ситуация неблагоприятна для региональных компаний, которым придется войти в структуру крупных перевозчиков.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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