В проект бюджета-2023 заложили более 16 миллиардов на программу доступных кредитов — Finance.ua

В проект бюджета-2023 заложили более 16 миллиардов на программу доступных кредитов Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В проект бюджета-2023 заложили более 16 миллиардов на программу доступных кредитов

В проекте Государственного бюджета Украины на 2023 год заложено более 16 млрд гривен на программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщила председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Леся Забуранная.

«На программу заложено более 16 млрд гривен. Параллельно на дополнительные разнообразные грантовые поддержки, в том числе и для фермеров, заложено почти 1,5 млрд гривен», — сообщила политик.

Она также пояснила, что деньги, которые планируют направить на дороги, — это средства не на новое строительство, а исключительно на восстановление пострадавших во время вооруженной агрессии путей.

«Прежде всего, это будут те дороги, которые критически важны для логистики поставок оружия. У нас разрушены мостовые переходы, у нас разрушены дороги, и наша главная задача — победить», — резюмировала Забуранная.

Как сообщалось, стартовавшую в Украине программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%» 1 февраля 2020 года реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). На сегодняшний день ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками.

С момента старта программы предприниматели по состоянию на 26 сентября получили от уполномоченных банков 47885 кредитов на общую сумму 141,37 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.