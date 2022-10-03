В проект бюджета-2023 заложили более 16 миллиардов на программу доступных кредитов — Finance.ua

В проект бюджета-2023 заложили более 16 миллиардов на программу доступных кредитов
В проекте Государственного бюджета Украины на 2023 год заложено более 16 млрд гривен на программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом сообщила председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Леся Забуранная.
«На программу заложено более 16 млрд гривен. Параллельно на дополнительные разнообразные грантовые поддержки, в том числе и для фермеров, заложено почти 1,5 млрд гривен», — сообщила политик.
Она также пояснила, что деньги, которые планируют направить на дороги, — это средства не на новое строительство, а исключительно на восстановление пострадавших во время вооруженной агрессии путей.
«Прежде всего, это будут те дороги, которые критически важны для логистики поставок оружия. У нас разрушены мостовые переходы, у нас разрушены дороги, и наша главная задача — победить», — резюмировала Забуранная.
Как сообщалось, стартовавшую в Украине программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%» 1 февраля 2020 года реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). На сегодняшний день ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками.
С момента старта программы предприниматели по состоянию на 26 сентября получили от уполномоченных банков 47885 кредитов на общую сумму 141,37 млрд грн.
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