В ПриватБанке назвали услугу, которой украинцы пользуются все чаще — Finance.ua

В ПриватБанке назвали услугу, которой украинцы пользуются все чаще Сегодня 13:03 — Фондовый рынок

Украинцы все чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы ПриватБанк а.

Об этом сообщил член правления по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, пишет пресс-служба банка.

Так, в октябре при почти неизменном по сравнению с сентябрем общем объеме оплат картами, украинцы получили наличные на кассе на 12% больше — на 1,6 млрд грн.

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Именно эта услуга в условиях аварийных отключений электричества и воздушных тревог позволяет миллионам людей при необходимости получать наличные без лишней опасности на поиск банкомата или банковского отделения, — отметил Евгений Заиграев.

Что покупают украинцы

Всего в октябре украинцы больше платили картами за топливо — объемы безналичных оплат на АЗС выросли за месяц на 12,7%, и еду — на 3,5%.

Меньше покупали в октябре одежды, обуви и других промышленных товаров — на 5,7%, а также электроники и бытовой техники на 5%.

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За последний месяц украинский бизнес продолжил активно наращивать сеть безналичных расчетов — за последний месяц торговцы и предприниматели установили 5,5 тысячи новых терминалов ПриватБанка.

Напомним, что согласно постановлению правительства, с 1 января 2023 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) .

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