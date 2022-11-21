В ПриватБанке назвали услугу, которой украинцы пользуются все чаще — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ПриватБанке назвали услугу, которой украинцы пользуются все чаще

Фондовый рынок
182
Украинцы все чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы ПриватБанка.
Об этом сообщил член правления по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, пишет пресс-служба банка.
Так, в октябре при почти неизменном по сравнению с сентябрем общем объеме оплат картами, украинцы получили наличные на кассе на 12% больше — на 1,6 млрд грн.
Читайте также
Именно эта услуга в условиях аварийных отключений электричества и воздушных тревог позволяет миллионам людей при необходимости получать наличные без лишней опасности на поиск банкомата или банковского отделения, — отметил Евгений Заиграев.
Что покупают украинцы
Всего в октябре украинцы больше платили картами за топливо — объемы безналичных оплат на АЗС выросли за месяц на 12,7%, и еду — на 3,5%.
Меньше покупали в октябре одежды, обуви и других промышленных товаров — на 5,7%, а также электроники и бытовой техники на 5%.
Читайте также
За последний месяц украинский бизнес продолжил активно наращивать сеть безналичных расчетов — за последний месяц торговцы и предприниматели установили 5,5 тысячи новых терминалов ПриватБанка.
Напомним, что согласно постановлению правительства, с 1 января 2023 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) .
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.