В Приват24 работает онлайн мониторинг залогового имущества — Finance.ua

В Приват24 работает онлайн мониторинг залогового имущества Сегодня 11:03 — Фондовый рынок

В Приват24 работает онлайн мониторинг залогового имущества

Клиентам ПриватБанка, купившим автомобиль в кредит или лизинг, отныне не нужно тратить лишнее время на проверку залога.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк первым в Украине ввел сервис онлайн мониторинга залогового имущества, позволяющий клиенту самостоятельно проходить проверку в мобильном Приват24 без физического осмотра имущества представителем банка.

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«ПриватБанк, несмотря на войну, не останавливает кредитование украинцев и внедряет современные цифровые сервисы, чтобы упростить предоставление и обслуживание займов нашим клиентам, многие из которых вынуждены изменить место жительства или находятся за рубежом, — отметила Лариса Чернышева. — Новый сервис разрабатывался командой банка с учетом клиентского опыта. Сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время».

Как пройти проверку

Для того чтобы успешно пройти онлайн-мониторинг залогового авто, нужно сделать фото в режиме онлайн по инструкции и подсказкам в Приват24, заполнить анкету в приложении и подписать электронной подписью SmartID.

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