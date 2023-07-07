В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать — Finance.ua

В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать
Жители столицы теперь могут оплачивать коммунальные услуги в приложении «Киев Цифровой».
Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич в своем Телеграм-канале.
«Вы просили — мы сделали. В „Киев Цифровой“ теперь можно оплачивать коммунальные услуги», — написал он.
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По его словам, для этого нужно только добавить свой адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка, клиент получит уведомление.
Однако, как пишет УНИАН, при попытке нажать на кнопку «Оплата коммуналки» в приложении высвечивается сообщение: «Сервис временно недоступен». Потребителям советуют попробовать новую функцию позже.
Для киевлян создано мобильное приложение «Киев цифровой», включающее ряд э-услуг, в том числе оплату за проезд в общественном пассажирском транспорте, оплату за парковку
и т. д.
Напомним, с 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов-сообщений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.
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