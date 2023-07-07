В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать

Личные финансы
59
В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать
В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать
Жители столицы теперь могут оплачивать коммунальные услуги в приложении «Киев Цифровой».
Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич в своем Телеграм-канале.
«Вы просили — мы сделали. В „Киев Цифровой“ теперь можно оплачивать коммунальные услуги», — написал он.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
По его словам, для этого нужно только добавить свой адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка, клиент получит уведомление.
Однако, как пишет УНИАН, при попытке нажать на кнопку «Оплата коммуналки» в приложении высвечивается сообщение: «Сервис временно недоступен». Потребителям советуют попробовать новую функцию позже.
В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммуналку: как это сделать
Для киевлян создано мобильное приложение «Киев цифровой», включающее ряд э-услуг, в том числе оплату за проезд в общественном пассажирском транспорте, оплату за парковку и т. д.
Напомним, с 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов-сообщений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.