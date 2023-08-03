В приложении «Киев Цифровой» стало возможным создавать QR-билеты из проездных — Finance.ua
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В приложении «Киев Цифровой» стало возможным создавать QR-билеты из проездных

Личные финансы
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В приложении «Киев Цифровой» стало возможным создавать QR-билеты из проездных
В приложении «Киев Цифровой» стало возможным создавать QR-билеты из проездных
В городском приложении Киев Цифровой появилась возможность создавать одноразовые QR-билеты из лимитированных проездных — от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Если пользователь приобрел проездной на пластиковую транспортную карту, учащийся или студенческий и забыл пластик дома, то в разделе «Транспортная карта» можно создать QR-билеты, действующие до конца дня.
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Если пассажир не воспользуется созданным QR билетом до полуночи, поездка просто вернется обратно на транспортную карту.
Возможность доступна и для цифровой транспортной карты.
К обновленной версии Киев Цифровой добавили и другие усовершенствования по отзывам пользователей. Теперь на изображении транспортной карты будет отображение как действующего проездного, так и приобретенного на следующий месяц.
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Также в случае ошибочной привязки цифровой карты к пластиковой банковской карте пользователи Android получат персонализированное пуш-сообщение с просьбой переподвязки.
Кроме того, добавили ограничения для удаления цифровой транспортной карты только через службу поддержки — с целью защиты пользователей от случайного удаления карты.
Обновление приложения Киев Цифровой уже доступно для загрузки. Для этого следует загрузить обновленную Цифровую версию в App Store и Google Play.

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По материалам:
Finance.ua
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