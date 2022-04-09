В приложении Киев Цифровой можно сообщить о домах и других объектах, разрушенных в результате войны — Finance.ua

В приложении Киев Цифровой можно сообщить о домах и других объектах, разрушенных в результате войны
Сегодня 19:45 — Казна и Политика В приложении Киев Цифровой можно сообщить о домах и других объектах, разрушенных в результате войны, vchasnoua.com
В мэрии Киева объяснили, как через приложение Киев Цифровой сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны России против Украины.
Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич.
«В Киев Цифровой можно сообщить о поврежденных и разрушенных в результате войны домах, школах, больницах и других объектах», — отметил он.
Чтобы предоставить свидетельства, нужно выбрать «Свидетельство о разрушении», нажать «Предоставить свидетельство» и заполнить форму.
Кроме того, в приложении можно сообщить о личных материальных потерях в результате войны. Сделать это могут не только киевляне, но и все граждане Украины.
Информация поможет проекту «россия заплатить» оценить ущерб и сформировать иски против оккупантов в международные суды.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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