В Прикарпатье экс-начальница «Укрпочты» присвоила почти 160 тыс. грн — Finance.ua

В Прикарпатье экс-начальница «Укрпочты» присвоила почти 160 тыс. грн

Сегодня 20:29 — Криминал

Воспользовалась средствами почты: в Прикарпатье за присвоение почти 160 тыс. грн будут судить экс-начальницу отделения «Укрпочты».

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Под процессуальным руководством Калушской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей начальницы одного из отделений почтовой связи за несанкционированные изменения информации в автоматизированной системе и присвоение вверенного ей чужого имущества (ч.ч.1,3 ст. 191, ч .1, 3, ст.362 УК Украины).

По данным следствия, 28-летняя начальница отделения вносила ложные данные о пополнении платежных карт через терминал АО «Укрпочта» и незаконно перечислила их на собственные карточные счета.

Таким образом она присвоила почти 160 тыс. грн, причинив этим ущерб государственному предприятию почтовой связи.

В ходе расследования женщина возместила средства в полном объеме.

Обвинительный акт будет рассматриваться судом.

Санкцией ч.3 ст.191 УК Украины за присвоение или растрату чужого имущества, которое было вверено лицу, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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