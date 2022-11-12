В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить — Finance.ua

В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить Сегодня 12:44 — Личные финансы

В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить

Гарантированные государством выплаты внутренне перемещенные лица должны получать в срок.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время совещания, на котором обсуждали проблемы ВПЛ.

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По ее словам, на кризисную линию министерства поступают многочисленные жалобы от граждан о задержке выплат. И хотя финансирование есть, по техническим причинам происходят задержки с назначением и выплатой средств на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Так что процесс надо ускорить, особенно накануне зимы.

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«Накануне зимы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита — это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут являться препятствием при назначении и выплате денежной помощи», — подчеркнула она.

Как отметила Верещук, ускорить процесс поможет внедрение Единой информационной системы социальной сферы. Кроме того, для работников органов соцзащиты планируется провести ряд тренингов относительно того, как решать проблемные вопросы ВПЛ.

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