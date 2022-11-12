В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить — Finance.ua
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В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить

Личные финансы
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В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить
В преддверии зимы выплаты внутренним переселенцам хотят ускорить
Гарантированные государством выплаты внутренне перемещенные лица должны получать в срок.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время совещания, на котором обсуждали проблемы ВПЛ.
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По ее словам, на кризисную линию министерства поступают многочисленные жалобы от граждан о задержке выплат. И хотя финансирование есть, по техническим причинам происходят задержки с назначением и выплатой средств на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Так что процесс надо ускорить, особенно накануне зимы.
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«Накануне зимы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита — это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут являться препятствием при назначении и выплате денежной помощи», — подчеркнула она.
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Как отметила Верещук, ускорить процесс поможет внедрение Единой информационной системы социальной сферы. Кроме того, для работников органов соцзащиты планируется провести ряд тренингов относительно того, как решать проблемные вопросы ВПЛ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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