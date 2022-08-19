В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2" — Finance.ua

В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2" Сегодня 15:38 — Казна и Политика

Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода «Северный поток-2» для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину.

«Мы должны открыть «Северный поток-2» как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать «Северный поток-2», — сказал Кубики.

«Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба», — добавил немецкий высокопоставленный политик.

Кубики отметил, что эти задачи являются первоочередными для федерального правительства.

«Как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть «Северный поток-2», — сказал вице-спикер Бундестага.

Когда журналист подчеркнул, что путин использует это как большой успех, Кубики сказал, что все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет более полезно для Германии, чем для путина.

«Кстати, наибольший пропагандистский успех Путина был бы в том случае, если бы у нас закончился газ, пока он еще хорошо на нас зарабатывает. Это надо предотвратить», — сказал политик.

Федеральное правительство Германии приостановило ввод в эксплуатацию готового газопровода «Северный поток-2» из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас Россия поставляет всего около 20% от возможного количества газа через «Северный поток-1». В российской газовой компании «Газпром» винят в этом технические причины, в немецком правительстве считают, что РФ сама создает проблемы.

Германии в случае полного прекращения поставок из рф будет сложно иметь достаточное количество природного газа, чтобы пережить будущую зиму, даже если запасы будут пополнены в соответствии с правительственными целями. Газа в хранилищах Германии хватит менее чем на три месяца.

Между тем в правительстве Олафа Шольца до сих пор исключали запуск «Северного потока-2» даже в случае нехватки газа.

УНІАН По материалам:

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