В правительстве рассказали о перспективах получения заблокированных активов россии за границей — Finance.ua

В правительстве рассказали о перспективах получения заблокированных активов россии за границей Сегодня 17:09 — Казна и Политика

В правительстве рассказали о перспективах получения заблокированных активов россии за границей

Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов средств россии, замороженных на Западе после вторжения в Украину. Это может произойти через 7-8 месяцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюска.

Блокировка российских активов

Как отметил Малюска, Украина сотрудничает по вопросу блокирования российских активов с западными партнерами. Есть международная группа Freeze and Seize, в которую входят представители от Еврокомиссии, от разных стран, в том числе от Украины, занимается координацией и поиском российских активов и их блокировкой. И есть активности отдельных стран, где находятся российские активы, которые так же достаточно быстро, оперативно ищут, блокируют.

«То есть если мы берем часть блокировки активов — она работает практически прекрасно. Этот процесс проходит, он очень активный и хорошо идет в основном из-за того, что это уже не первый случай, когда наши западные партнеры блокируют активы какой-то страны. Механизм для этого существует» , — добавил он.

Изъятие средств

Что касается следующего шага после блокировки активов — их изъятия у собственников, здесь принципиально другая история, потому что юридических инструментов такого изъятия практически не существует.

«Кроме классических случаев: если это преступление, предусматривающее наказание, в том числе в виде конфискации — тогда европейцам или американцам все понятно. Если же речь идет об изъятии вне приговора — они еще с таким никогда не встречались», — сказал министр.

Читайте также В Киеве арестовали часть ТРЦ «Мармелад», принадлежавшую российским чиновникам

По его словам, Украина сейчас продвигает создание таких механизмов за границей и процесс проходит с разной скоростью и успешностью. «Есть, например, закон, который приняла Канада недавно относительно направления на гуманитарные цели, в том числе, возможно, Украине средств, которые будут получены в результате изъятия имущества. Другие страны либо выбрали выжидательную позицию, либо на ранних стадиях законопроектной работы», — сказал он.

Передача активов Украине

«Сейчас сфокусировались на самом перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат — это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за 7-8. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы этого хотим — это сотни миллиардов долларов США», — сообщил Малюська.

По его словам, для того чтобы Украина получила в специально созданный фонд компенсации за ущерб, причиненный россией, значительные суммы средств - речь идет о золотовалютных резервах - нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где он согласится на передачу этих средств в специальный фонд.

«По сути, процедура несложная. Разрабатывается, согласовывается текст договора, он подписывается между правительствами Украины и этой страны, где находятся ЗВР. Договор ратифицируется как с их стороны, так и с нашей. Все — дальше пошел механизм имплементации, поступление средств, их распределение среди пострадавших», — отметил он.

По его словам, первой страной, скорей всего, станет Латвия.

"Они согласились с концептом. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе – они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки. После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы, которые подпишут это также очень быстро и оперативно. И дальше параллельно будем подталкивать уже большие страны Запада, где, собственно, больше всего активов и находится", - добавил министр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.