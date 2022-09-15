В правительстве рассказали, будут ли повышать налоги в 2023 году — Finance.ua
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В правительстве рассказали, будут ли повышать налоги в 2023 году

Казна и Политика
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В правительстве рассказали, будут ли повышать налоги в 2023 году
В правительстве рассказали, будут ли повышать налоги в 2023 году
Кабинет Министров в ближайшее время не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.
«Проект государственного бюджета на 2023 год базируется на той налоговой базе, которая есть... Мы не планируем изменения в налоговую базу», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что, в контексте налогов, Верховная Рада вскоре вернет акциз на горючее, отмененный для преодоления топливного кризиса.
«С точки зрения НДС, налога на прибыль, НДФЛ, ЕСВ мы не планируем никаких изменений», — подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что у правительства есть планы, как сделать Украину более привлекательной для инвесторов, однако это перспектива нескольких лет, которая будет уже после завершения войны.

Налоги в 2023 году

В следующем году налог на доходы, прибыль и военный сбор останутся без изменений. Налог и сбор на доходы физических лиц будет составлять 19,5%, а налог на прибыль предприятий (основная ставка) — 18%.
  • Налог на доходы физических лиц — 18%.
  • Военный сбор — 1,5%.
«Чуда не произошло, и разговоры о «все по 10» остались разговорами. Никаких налоговых изменений там не запланировано. Это легко увидеть из Проекта Бюджета на 2023 год",— написал нардеп Ярослав Железняк.

Что известно о налоге «10-10-10»

Напомним, в середине августа в интервью Forbes заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что якобы обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%. Заместитель главы ОП добавил, что параллельно предлагается отказаться от единого социального взноса и военного сбора, а также отменить все льготы полностью, ужесточить ответственность за нарушения налогового законодательства и предоставить доступ Государственной налоговой службе к информации о банковских счетах.
  • Концепция «10-10-10» предусматривает снижение ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость — до 10%.
  • Полная отмена единого социального взноса (ЕСВ).
  • Поднятие ставки военного сбора в два раза — с 1,5% до 3%.
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На фоне уменьшения ставок налогов предлагается отменить все налоговые льготы, ужесточить ответственность за нарушения налогового законодательства и предоставить Государственной налоговой службе доступ к информации о банковских счетах налогоплательщиков, а значит, отменить банковскую тайну.
В правительстве рассказали, будут ли повышать налоги в 2023 году
К слову, изменились акцизы. К примеру, на табак он вырастет на 20% до 2 097,12 гривны тысячу штук. Также в следующем году вернется акциз на автомобильное топливо, однако его размер будет зависеть от его вида: 52 евро — для автогаза, 100 — для горючего.
По материалам:
Укрінформ
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