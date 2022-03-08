В правительстве прокомментировали новые правила экспорта сельхозпродукции — Finance.ua
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В правительстве прокомментировали новые правила экспорта сельхозпродукции

Сегодня 20:21Аграрный рынок
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В правительстве прокомментировали новые правила экспорта сельхозпродукции
Новые правила экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения установлены для предупреждения гуманитарного кризиса в Украине, стабильности рынка и удовлетворения потребностей населения.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Телеграмме.
Он напомнил, что теперь запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо.
Можно экспортировать при декларативном лицензировании: пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и подсолнечное масло. То есть, пояснил Лещенко, экспорт разрешается с соответствующим информированием правительства и выдачей бесплатной лицензии в течение суток.
Министр добавил, что не указанные в перечне виды сельхозпродукции можно свободно экспортировать по стандартной процедуре.
Как сообщалось, Кабинет Министров внес изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, обнулив квоты на экспорт ряда продовольственных товаров. Это предусмотрено постановлением правительства № 207 от 5 марта.
В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
По материалам: Укрінформ
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