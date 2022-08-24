В правительстве определились с судьбой активов экс-Сбербанка и Проминвестбанка — Finance.ua

В правительстве определились с судьбой активов экс-Сбербанка и Проминвестбанка Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Кабинет Министров готовится разделить между государственными структурами конфискованные в мае активы «МР Банка» и Проминвестбанк а, принадлежавшие российским Сбербанку и Внешэкономбанку.

Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на комментарий первого замминистра экономики Дениса Кудина.

«Процесс занял больше времени, чем мы рассчитывали, ведь необходимо четко соблюдать все законные процедуры, чтобы эти решения не были обжалованы в судах предыдущими владельцами банков», — пояснил он. Кроме того, нужно определить распорядителя активами.

Первая версия закона, принятая в апреле, предполагала, что активы могут передаваться только на отдельное госпредприятие, а именно — Национальному фонду инвестиций. Он был основан в прошлом году, но до сих пор не начал операционную деятельность.

Поскольку банки имеют на балансе разные активы (денежные средства, корпоративные права, права требования по кредитам госпредприятий, ОВГЗ), их целесообразно передать разным структурам, продолжает Кудин. По его словам, такой подход поддержали чиновники из разных министерств.

К примеру, денежные средства следует передать напрямую в госбюджет, а ОВГЗ — вернуть Минфину, чтобы государство за ними не платило. Права требования по кредитам можно либо списать, либо передать самим госпредприятиям-должникам. Корпоративные права можно бросить в Нацфонде инвестиций.

Економічна Правда По материалам:

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