В Праге криптовалютой можно будет заплатить за билет на трамвай — Finance.ua
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В Праге криптовалютой можно будет заплатить за билет на трамвай

Финтех и Карты
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В Праге криптовалютой можно будет заплатить за билет на трамвай
В Праге криптовалютой можно будет заплатить за билет на трамвай
Один из старейших трамвайных маршрутов в Чешской Республике в настоящее время используется как достопримечательность (знаменитая линия № 42). Посетители могут прокатиться на трамвае и осмотреть самые популярные достопримечательности столицы страны, такие как Пражский Град, Карлов мост и Пороховые ворота. И именно на этой трамвайной линии у туристов будет возможность оплатить свою поездку цифровыми активами.
Местная компания Tram Line объединилась с Global Payments, чтобы позволить путешественникам оплачивать свои путешествия криптовалютой. Петр Соукуп, директор по информационным технологиям в Prague City Tourism, заявил по этому сотрудничеству: «Нет причин, по которым люди не должны использовать криптовалюты для регулярных платежей. Теперь все желающие могут оплатить билет биткоинами или, например, с помощью Ethereum».

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2» 🧐

Билет на указанную туристическую линию действует в течение 24 часов, поэтому пассажиры могут им пользоваться непрерывно в течение дня. Обычно трамвай ходит только по выходным, но с 23 июня он будет курсировать с четверга по воскресенье, чтобы удовлетворить повышенный туристический спрос.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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По материалам:
noworries
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