В Португалии планируют ввести 28% налог на доходы от криптовалют — Finance.ua

В Португалии планируют ввести 28% налог на доходы от криптовалют Сегодня 03:45 — Финтех и Карты

В Португалии планируют ввести 28% налог на доходы от криптовалют

Власти Португалии предложили ввести подоходный налог на криптовалюту в размере 28%.

Информация об этом появилась в проекте бюджета страны на 2023 год.

Речь идет об удержании подоходного налога с криптовалют, находящихся в распоряжении пользователей менее года.

Также авторы документа предложили обложить налогом транзакции с цифровыми активами.

Доходы от выпуска криптовалют и криптомайнинга также будут считаться доходами и будут облагаться налогом в государственном плане.

Обсуждение проекта бюджета продлится несколько недель.

Среди менее богатых западноевропейских стран Португалия в течение определенного времени продвигала дружественную налоговую политику с целью поощрения иностранных инвесторов вливать стабильный поток капитала в ее экономику. В 2012 году страна ввела инвестиционную программу «Золотая виза» с целью стимулирования создания рабочих мест и возобновления производства в пределах португальских границ. С тех пор количество иностранных резидентов в Португалии выросло примерно на 40%.

cryptomisto По материалам:

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