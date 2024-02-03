В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем — Finance.ua

В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем Сегодня 03:42 — Технологии&Авто

В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем

Финансовый директор Porsche, Лутц Мешке, выразил сомнение в том, что Европе удастся ввести запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2030 года и полностью перейти на электрокары.

Об этом Мешке заявил в интервью изданию Automotive News : «В настоящее время ведется много дискуссий по поводу прекращения использования двигателя внутреннего сгорания. Я думаю, что с этим придется подождать».

Хотя Европа активно продвигает электромобили, рынок все еще сталкивается с трудностями.

Читайте также Подержанные электромобили дешевеют быстрее автомобилей с ДВС — Ассоциация

По оценкам Евросоюза, только 21,6% новых автомобилей, зарегистрированных в 2022 году, были электрическими. Это число в США составило около 5,9%. Многие производители выражают опасения по поводу нехватки инфраструктуры зарядных станций, а также слабых продаж и сложностей в создании сети электростанций.

Хотя в ЕС учитываются подключаемые гибриды, чтобы смягчить переход к электромобилям, глобальные продажи электрических автомобилей до 2023 года показывают признаки стагнации.

Премьер-министр Великобритании уже отложил национальный запрет на сжигание до 2035 года, что подталкивает вопрос о возможной отсрочке аналогичных мер в Европе.

Сложности, с которыми сталкиваются производители и страны в процессе перехода к экологически более чистым вариантам транспорта, подчеркивают необходимость более осмотрительного подхода к установлению жестких сроков и более эффективной поддержки инфраструктуры для успешной электрификации автопарка.

Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.