В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем — Finance.ua

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В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем

Технологии&Авто
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В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем
В Porsche сомневаются, что миру удастся отказаться от авто с ДВС в ближайшем будущем
Финансовый директор Porsche, Лутц Мешке, выразил сомнение в том, что Европе удастся ввести запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2030 года и полностью перейти на электрокары.
Об этом Мешке заявил в интервью изданию Automotive News: «В настоящее время ведется много дискуссий по поводу прекращения использования двигателя внутреннего сгорания. Я думаю, что с этим придется подождать».
Хотя Европа активно продвигает электромобили, рынок все еще сталкивается с трудностями.
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По оценкам Евросоюза, только 21,6% новых автомобилей, зарегистрированных в 2022 году, были электрическими. Это число в США составило около 5,9%. Многие производители выражают опасения по поводу нехватки инфраструктуры зарядных станций, а также слабых продаж и сложностей в создании сети электростанций.
Хотя в ЕС учитываются подключаемые гибриды, чтобы смягчить переход к электромобилям, глобальные продажи электрических автомобилей до 2023 года показывают признаки стагнации.
Премьер-министр Великобритании уже отложил национальный запрет на сжигание до 2035 года, что подталкивает вопрос о возможной отсрочке аналогичных мер в Европе.
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Сложности, с которыми сталкиваются производители и страны в процессе перехода к экологически более чистым вариантам транспорта, подчеркивают необходимость более осмотрительного подхода к установлению жестких сроков и более эффективной поддержки инфраструктуры для успешной электрификации автопарка.
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По материалам:
НВ
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