В Porsche рассказали, когда появится электрическая Panamera — Finance.ua

В Porsche рассказали, когда появится электрическая Panamera Сегодня 07:19 — Технологии&Авто

В Porsche рассказали, когда появится электрическая Panamera

Компания Porsche уже работает над электрической Panamera. Модель выйдет на рынок во второй половине текущего десятилетия и будет построена на архитектуре SSP.

Скорее всего, батарейная панамера получит более эффективные электромоторы и тяговую батарею с более высокой плотностью хранения энергии. На этой же «тележке» Porsche построит семиместный электрический кроссовер, а Volkswagen — флагманский электрокар Project Trinity.

Несмотря на эксперименты с синтетическим топливом Porsche не отказывается от развития электрической линейки. В середине десятилетия компания «запустит» большой кроссовер на платформе Scalable Systems Platform (SSP). Та самая «тележка» ляжет в основу электрической «Панамеры» и Project Trinity — флагмана марки Volkswagen. В модельном ряду Panamera EV станет на ступеньку выше Taycan и будет заметно большей.

Разработка электрической «Панамеры» еще находится на ранней стадии, поэтому модель выйдет на рынок не ранее чем через три года. Переход на «единую универсальную архитектуру» SSP начнется в 2026, причем у нее, как и у STLA, будет несколько разновидностей: SSP n, SSP 1, SSP 2, SSP 3. Вероятно, SSP получит обновленную 800-вольтовую бортовую систему и батареи нового поколения, которые обладают лучшими характеристиками, в том числе более высокой плотностью энергии.

При этом у обычной Panamera сохранятся традиционные двигатели. Porsche оставит в гамме двигатели V6 2.9 и V8 4.0, но чтобы соответствовать экостандарту Евро-7, они оба получат 48-вольтовый стартер-генератор. Бензоэлектрические модификации E-Hybrid будут иметь большую тяговую батарею и нарастят дальность хода на электротяге, которая сейчас составляет 50-56 километров по циклу WLTP.

Телеканал 24 По материалам:

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