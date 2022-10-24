В Польше выросло количество бизнесов, открытых украинцами — Finance.ua

В Польше выросло количество бизнесов, открытых украинцами Сегодня 07:44 — Личные финансы

В Польше выросло количество бизнесов, открытых украинцами

Граждане Украины с начала 2022 года открыли в Польше 10 207 компаний, 96% из них после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом свидетельствует информация польского реестра частных предпринимателей CEIDG, пишет Business Insider Polska

«Данные четко показывают, что количество новых компаний, созданных выходцами из Украины, растет. Причем рост резкий. В январе их было 188, а в сентябре 2273», — сказала руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковска.

Она считает, что сентябрьские данные особенно важны — это свидетельствует о том, что люди собираются остаться в Польше надолго.

«Почему этот месяц так важен? Учитывая расписание календаря учебного года, можно предположить, что если кто-то остался в Польше до сентября, то отдал своих детей в школу сюда, а это важное решение по выбору места жительства. Если к этому добавить решение о создании фирмы, то есть выборе формы заработка и обеспечении источника дохода, то можно предположить, что эти люди планируют связать свою жизнь с Польшей на длительное время», — считает она.

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Если сравнить количество новых бизнесов украинцев с общим количеством зарегистрированных за месяц предприятий, то окажется, что их доля выросла с 0,6% в январе до 7% в сентябре. Без учета обществ и кооперативов эта доля вообще достигает 8,5%. Это означает, что почти каждую десятую компанию, учрежденную в прошлом месяце, создали украинцы.

Каждая четвертая из более чем 10 тыс. компаний украинцев работает в строительстве. Основным видом деятельности 16% новых бизнесов указано IT, еще 7% — транспорт и складское хозяйство. Значительную долю составляет ремонт автотранспортных средств, в частности мотоциклов.

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