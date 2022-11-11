В Польше уровень жизни улучшился у половины украинцев — Finance.ua

В Польше уровень жизни улучшился у половины украинцев Сегодня 08:32 — Личные финансы

В Польше уровень жизни улучшился у половины украинцев, Фото: news.eurabota.ua

Половина украинцев в Польше улучшили свой уровень жизни по сравнению с тем, как они жили в своей стране. 51% опрошенных сказали, что могут покупать вещи и продукты, на которые дома не хватало средств.

Об этом пишет money.pl

Результаты исследования агентства занятости Gremi Personal по качеству жизни украинцев в Польше показывают, что гораздо лучше жить стали 51,1% наших сограждан. 36,7% не видят разницы. 12,2% ответили, что живут на более низком уровне, потому что в своей стране имели лучшую работу и зарабатывали больше.

Эта тенденция касается как высококлассных специалистов, которые работают в Польше по специальности, открывают компании и иногда зарабатывают больше поляков, так и трудовых мигрантов, которые приезжают зарабатывать, чтобы потратить эти деньги в Украине.

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«Украинцы по-прежнему являются ценными работниками для польского предпринимателя и привлекательными потребителями для польской экономики», — отметила эксперт агентства Анна Джоболда.

Только в 2018 году украинцы потратили в Польше более 10 млрд злотых в год (более 2 млрд евро).

Минимальные зарплаты

Еще до начала войны украинцы составляли наибольшую группу экономической миграции в Польше — они приезжали как на постоянную более оплачиваемую работу, так и на временные контракты.

«Сейчас большинство граждан Украины ищут временную работу по 6-9-месячным контрактам, потому что хотят вернуться на родину», — отметили эксперты Gremi Personal.

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Цены на основные продукты в Польше и Украине существенно не отличаются, даже учитывая инфляцию. Но жители Польши зарабатывают в среднем в три раза больше, чем в Украине.

«Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 3010 злотых брутто, а в Украине — 6,5 тысячи гривен, или около 846 злотых», — объясняют специалисты.

Украинцы выгодны для экономики Польши

По последним данным министерства семьи и социальной политики Польши, в этой стране по упрощенной процедуре работает уже около 650 тысяч граждан Украины.

Профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета назвал цифры, сколько налогов украинские беженцы заплатили в бюджет Польши.

Он отметил, что на помощь украинцам было потрачено 3,5 миллиарда злотых (750 млн евро), в то время как страна получила 10 миллиардов злотых (2 млрд евро) от уплаченных ими налогов.

В перспективе план интеграции беженцев из Украины может способствовать увеличению ВВП Польши с 0,2% до 3,5%. Такой прогноз сделали эксперты консалтинговой компании Deloitte.

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