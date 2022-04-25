В Польше трудоустроились 77 тысяч украинских беженцев, большинство – женщины — Finance.ua

В Польше трудоустроились 77 тысяч украинских беженцев, большинство – женщины

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В Польше трудоустроились 77 тысяч украинских беженцев, большинство – женщины

По специальному закону, с 26 марта утвердившему в Польше упрощенный доступ к рынку труда для украинских беженцев, устроиться на работу смогли 77 тысяч наших соотечественников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства семьи и социальной политики Польши, сказано в сообщении аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal, сообщает UBR.ua.

Согласно данным польской Пограничной службы, с начала войны в Польшу выехали 2,9 млн украинцев (часть из них последовала дальше в Западную Европу). Однако в опубликовавшем данные по трудоустройству в польском ведомстве считают число трудоустроенных украинцев позитивным результатом, указывают в Gremi Personal, так как большинство из беженцев либо являются детьми, либо уже вернулись в Украину, либо работают дистанционно с территории Польши.

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Отмечается, что почти половина, 47,5% из трудоустроившихся у польских работодателей беженцев, исполняют несложную физическую работу, еще 14,1% задействованы на промышленных предприятиях, а 10,3% нашли рабочее место в сфере услуг и торговли. 8,3% беженцев из Украины теперь являются офисными сотрудниками, 4% — специалисты.

Директор рекрутингового департамента Gremi Personal Анна Джоболда отмечает, что польские работодатели уже сейчас пытаются переориентировать производственные процессы под женщин, которые составляют основу беженцев, в то время как мужчины не могут покидать территорию Украины.

«За эти два военных месяца мы трудоустроили больше женщин, чем мужчин. В основном они работают на предприятиях пищевой промышленности и логистических складах по графику, позволяющему иметь время для ухода за детьми. Часто женщины сознательно выбирают физическую работу, чтобы иметь возможность психологически „переключиться“ после пережитых ужасов войны», — рассказала о ситуации Джоболда.

Эксперт напоминает, что «высокий сезон» в пищевой промышленности, торговле, туризме, логистике и HoReCa на польском рынке труда стартует в конце апреля и начале мая — в этот период количество вакансий для женщин, в том числе беженок из Украины, должно увеличиться.

Между тем ранее большинство украинцев нашли работу в промышленно развитых воеводствах: Мазовецком с центром в Варшаве, Нижнесилезском с центром во Вроцлаве, Малопольском с центром в Кракове и Поморском с центром в Гданьске.

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