В Польше становится меньше работы, могут начать снижать зарплаты — Finance.ua
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В Польше становится меньше работы, могут начать снижать зарплаты

Мир
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В Польше становится меньше работы, могут начать снижать зарплаты
В Польше становится меньше работы, могут начать снижать зарплаты
На польском рынке труда на первый взгляд ситуация выглядит стабильной. На популярных сайтах есть многочисленные предложения, а компании, которые ищут специалистов, делают ставки на вознаграждение для сотрудников. Может показаться, что здесь настоящий бум занятости. Это только одна сторона медали. Вторая — изменения, которые происходят с каждым месяцем во многих отраслях промышленности, и волнение предпринимателей на счет следующего года.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Анализ Grant Thornton и системы Element показывает, что в сентябре количество объявлений о приеме на работу уменьшилось на 35 тысяч предложений. Специалисты рынка труда отмечают, что таких показателей не было даже во время пандемии коронавируса.
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Уменьшение количества вакансий зафиксировано даже в IT-отрасли. В прошлом месяце на крупнейших рекрутинговых порталах было вдвое меньше предложений о работе ІТ-специалистов, чем год назад. Предложений работы из-за границы также гораздо меньше.
По мнению аналитиков, работодатели приостанавливают набор из-за опасений неопределенной экономической ситуации и высокой стоимости найма работников. Предложений дистанционной работы тоже становится все меньше.
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Последний «Барометр польского рынка труда», подготовленный Personnel Service, показывает, что каждое третье предприятие (36%) не планирует повышать зарплаты своим работникам в следующем году. Исследование также показывает, что каждый девятый работодатель (11%) намерен сократить зарплаты своим сотрудникам.
По мнению некоторых экспертов, также вызывает обеспокоенность процент компаний, планирующих сокращать рабочие места. Каждый пятый работодатель не скрывает, что рассматривает такую ​​возможность. Также заметно снижение спроса на работников с низкой квалификацией.
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На повышение заработной платы могут рассчитывать работники почти 39% компаний. В основном это касается специалистов крупных компаний, особенно в области транспорта и логистики.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
uamedia
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