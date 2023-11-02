В Польше становится меньше работы, могут начать снижать зарплаты — Finance.ua

В Польше становится меньше работы, могут начать снижать зарплаты
На польском рынке труда на первый взгляд ситуация выглядит стабильной. На популярных сайтах есть многочисленные предложения, а компании, которые ищут специалистов, делают ставки на вознаграждение для сотрудников. Может показаться, что здесь настоящий бум занятости. Это только одна сторона медали. Вторая — изменения, которые происходят с каждым месяцем во многих отраслях промышленности, и волнение предпринимателей на счет следующего года.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Анализ Grant Thornton и системы Element показывает, что в сентябре количество объявлений о приеме на работу уменьшилось на 35 тысяч предложений. Специалисты рынка труда отмечают, что таких показателей не было даже во время пандемии коронавируса.
Уменьшение количества вакансий зафиксировано даже в IT-отрасли. В прошлом месяце на крупнейших рекрутинговых порталах было вдвое меньше предложений о работе ІТ-специалистов, чем год назад. Предложений работы из-за границы также гораздо меньше.
По мнению аналитиков, работодатели приостанавливают набор из-за опасений неопределенной экономической ситуации и высокой стоимости найма работников. Предложений дистанционной работы тоже становится все меньше.
Последний «Барометр польского рынка труда», подготовленный Personnel Service, показывает, что каждое третье предприятие (36%) не планирует повышать зарплаты своим работникам в следующем году. Исследование также показывает, что каждый девятый работодатель (11%) намерен сократить зарплаты своим сотрудникам.
По мнению некоторых экспертов, также вызывает обеспокоенность процент компаний, планирующих сокращать рабочие места. Каждый пятый работодатель не скрывает, что рассматривает такую возможность. Также заметно снижение спроса на работников с низкой квалификацией.
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