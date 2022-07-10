В Польше собрали 9 млн злотых на Bayraktar для Украины — Finance.ua

В Польше собрали 9 млн злотых на Bayraktar для Украины Сегодня 18:00

В Польше удалось собрать уже 9 млн злотых в рамках кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.

Об этом сообщила украинская активистка в Польше Наталия Панченко.

«Воскресенье начинается прекрасно! 9 миллионов злотых собрали поляки на Bayraktar для Украины», — написала она в Facebook.

Акцию в Польше анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Необходимые 22,5 млн злотых планируют собрать за 30 дней.

Економічна Правда По материалам:

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