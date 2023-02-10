В Польше собираются закрыть все пункты пропуска на границе с беларусью — Finance.ua

В Польше собираются закрыть все пункты пропуска на границе с беларусью Сегодня 16:15 — Мир

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

После того как на польско-белорусской границе осталось работать всего два из шести пунктов пропуска, власти Польши допускают закрытие последних из них.

Об этом сообщает TVN 24

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «не исключает дальнейшего закрытия пунктов пропуска» со своим соседом. Причиной этому, отметил он, стал «рост напряжения», связанный с тем, что «беларусь играет так, как играет кремль», и такое поведение «становится все более опасным для Польши, для Украины и Европы».

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Решение остановить движение транспорта в Бобровниках Подляского воеводства Польши было принято в четверг. После этого события временного поверенного по делам Польши Марцина Войцеховского вызвали в МИД в Минске.

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, соответствующее решение было принято «ввиду важных интересов государственной безопасности». Следует добавить, что более года Бобровники был единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на границе с беларусью в этом регионе, где осуществлялись грузовые и пассажирские перевозки.

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ТСН По материалам:

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