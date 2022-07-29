В Польше рассказали, сколько украинских беженцев трудоустроили — Finance.ua
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В Польше рассказали, сколько украинских беженцев трудоустроили

Личные финансы
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В Польше рассказали, сколько украинских беженцев трудоустроили
В Польше рассказали, сколько украинских беженцев трудоустроили
В Польше трудоустроились 358 тысяч украинских беженцев. Больше всего рабочих мест украинцам дали в Мазовецком воеводстве (79 тыс. человек).
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщило Министерство семьи и соцполитики Польши. «Работу в Польше уже нашли 358 тысяч граждан Украины», — отметили в ведомстве.
Большинство людей начали работать в воеводстве:
  • Мазовецкое воеводство (79 тыс.),
  • Нижняя Силезия (37,9 тыс.),
  • Лодзинское воеводство (35,2 тыс.),
  • Велькопольское (33,3 тыс.).
Согласно опросу польского Института рыночных и общественных исследований (IBRIS), более 70% опрошенных поляков считают трудоустройство необходимым условием, чтобы украинцы остались в стране. Больше свободных вакансий есть в маленьких городах.
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"Обратите внимание на меньшие города. Там дешевле жилье и больше работы, ведь крупные промышленные предприятия преимущественно расположены в свободных экономических зонах вне крупных агломераций.
Ищите работу с проживанием — большинство крупных агентств по трудоустройству предоставляют такую возможность", — сообщает издание.

Зарплаты

Ранее сообщалось, что в Польше украинские беженцы (преимущественно женщины) без знания языка и особых навыков получают от 23,1 до 24,5 тыс. грн. Чаще всего вакансии предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и на логистических складах.
В Польше украинским беженцам предлагают работу в ресторанах, на складах и заводах. Заработная плата — от 20 тыс. грн. Меньше всего зарабатывают операторы машин на производстве.

Как беженцам найти работу за границей или в Украине?

На рыбзаводах и мясокомбинатах (разбор мясной и рыбной продукции) украинкам платят 23,1 тыс. грн в месяц. «Работа в логистике и e-commerce также востребована среди украинских женщин, не знающих языка и не имеющих опыта. На комплектации заказов и товаров в месяц можно заработать 3200 злотых в месяц (21,7 тыс. грн)», — отмечают аналитики.
В туристический сезон больше предложений появляется в сфере HORECA (гостиницы и рестораны). Для горничных и помощниц на кухне предлагают зарплату в 3500-3600 злотых (23,8-24,5 тыс. грн). В 2022 году минимальная зарплата в Польше составляет около 2363,57 злотых (16 тыс. грн).
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По материалам:
Обозреватель
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