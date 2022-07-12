В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги — Finance.ua

В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги Сегодня 08:29 — Личные финансы

В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги

Проект MedMobilityPoland и фонд «Свобода и Демократия» запустили программу финансовой помощи для медиков из Украины, которые приехали в Польшу из-за войны. Как подать заявку на участие и куда можно потратить денежную помощь — рассказали эксперты портала in-poland.

Помощь может покрывать оплату:

аренды жилья;

счетов за коммунальные сервисы.



Размер пособия составляет 1500 злотых в месяц. Денежные средства выплачиваются не дольше чем в течение 3 месяцев.

Из них можно покрыть только те расходы, которые были произведены с мая по октябрь 2022 включительно. Следовательно, стоит подать заявку побыстрее.

Условия для получения выплаты

Быть медиком из Украины: врачом; медицинской сестрой; фельдшером; работником скорой помощи.

Иметь разрешение министра здравоохранения Польши на работу медиком в Польше.



Составить и подписать заявление об осознании уголовной ответственности за предоставление фальшивой информации.



Жить в Польше.

Платить за аренду помещения вовремя.

Иметь открытый счет в польском банке.

Необходимые документы

При подаче документов на первый месяц следует собрать следующие документы:

заявление;

право на осознание уголовной ответственности (шаблон можно скачать);



копию разрешения от министра здравоохранения на проведение профессиональной деятельности в Польше в рамках упрощенной процедуры;



копию договора аренды жилья в Польше или другой документ, подтверждающий проживание и аренду квартиры;



документальное подтверждение произведенных оплат за аренду (копии оплаченных счетов). Суммы должны совпадать с указанными в договоре аренды;



копию документа, удостоверяющего личность (например, первая страница в загранпаспорте).



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Если вы хотите продлить помощь в течение следующих двух месяцев, то необходимо отправить также эти документы:

справку из медицинского учреждения в Польше, где медик приступил к работе. Если человек еще не трудоустроен, то вместо этой справки может подать подтверждение от ментора проекта MedMobilityPoland о том, что он активно ищет работу;

подтверждение платежей за 2-й и 3-й месяцы (счета-фактуры, счета, копии подтверждения переводов). Размер сумм, указанных в документах, также должен совпадать с данными в договоре аренды.



Инициаторы программы отмечают, что подача заявления не означает автоматическое назначение помощи.

Подлинность документов будут проверять.

Куда отправить заявку на помощь? Заявку и копии документов следует отправить по почте по адресу:

fundacja Wolnosc и Demokraja

Al. Jerozolimskie, 30, lok 14

00-024 Warszawa

О результатах отбора сообщат письмом на электронную почту или перезвонят по номеру вашего телефона.

Больше информации о помощи от проекта можно найти на Facebook-странице фонда.

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