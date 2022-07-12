В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги — Finance.ua
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В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги

Личные финансы
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В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги
В Польше предоставят финансовую помощь для медиков из Украины: как получить деньги
Проект MedMobilityPoland и фонд «Свобода и Демократия» запустили программу финансовой помощи для медиков из Украины, которые приехали в Польшу из-за войны. Как подать заявку на участие и куда можно потратить денежную помощь — рассказали эксперты портала in-poland.
Помощь может покрывать оплату:
  • аренды жилья;
  • счетов за коммунальные сервисы.
Размер пособия составляет 1500 злотых в месяц. Денежные средства выплачиваются не дольше чем в течение 3 месяцев.
Из них можно покрыть только те расходы, которые были произведены с мая по октябрь 2022 включительно. Следовательно, стоит подать заявку побыстрее.

Условия для получения выплаты

  • Быть медиком из Украины: врачом; медицинской сестрой; фельдшером; работником скорой помощи.
  • Иметь разрешение министра здравоохранения Польши на работу медиком в Польше.
  • Составить и подписать заявление об осознании уголовной ответственности за предоставление фальшивой информации.
  • Жить в Польше.
  • Платить за аренду помещения вовремя.
  • Иметь открытый счет в польском банке.

Необходимые документы

При подаче документов на первый месяц следует собрать следующие документы:
  • заявление;
  • право на осознание уголовной ответственности (шаблон можно скачать);
  • копию разрешения от министра здравоохранения на проведение профессиональной деятельности в Польше в рамках упрощенной процедуры;
  • копию договора аренды жилья в Польше или другой документ, подтверждающий проживание и аренду квартиры;
  • документальное подтверждение произведенных оплат за аренду (копии оплаченных счетов). Суммы должны совпадать с указанными в договоре аренды;
  • копию документа, удостоверяющего личность (например, первая страница в загранпаспорте).
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Если вы хотите продлить помощь в течение следующих двух месяцев, то необходимо отправить также эти документы:
  • справку из медицинского учреждения в Польше, где медик приступил к работе. Если человек еще не трудоустроен, то вместо этой справки может подать подтверждение от ментора проекта MedMobilityPoland о том, что он активно ищет работу;
  • подтверждение платежей за 2-й и 3-й месяцы (счета-фактуры, счета, копии подтверждения переводов). Размер сумм, указанных в документах, также должен совпадать с данными в договоре аренды.
Инициаторы программы отмечают, что подача заявления не означает автоматическое назначение помощи.
Подлинность документов будут проверять.
Куда отправить заявку на помощь? Заявку и копии документов следует отправить по почте по адресу:
fundacja Wolnosc и Demokraja
Al. Jerozolimskie, 30, lok 14
00-024 Warszawa
О результатах отбора сообщат письмом на электронную почту или перезвонят по номеру вашего телефона.
Больше информации о помощи от проекта можно найти на Facebook-странице фонда.
Удобно забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

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По материалам:
Finance.ua
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