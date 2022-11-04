В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились 650 тысяч украинцев — Finance.ua
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В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились 650 тысяч украинцев

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Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила, что в стране по упрощенной процедуре работают около 650 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает польское издание Gazetaprawna.pl, сообщает УНН.
«Ситуация на рынке труда похожа на прошлогоднюю, поэтому пока тревожных симптомов нет. В следующем году уровень безработицы в Польше незначительно вырастет — до примерно 5,4%. Сейчас у нас на упрощенных условиях работает около 650 тысяч граждан Украины. Это очень хорошая новость», — отметила чиновница.
По ее словам, в Польше продолжает снижаться уровень безработицы, который по состоянию на сентябрь составил 5,1%. Так, самым низким он является в Великопольском воеводстве (Познань), а самым высоким — в Подкарпатском (Жешув).
По материалам:
УНН
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