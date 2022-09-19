В Польше открыли судоходный канал в обход россии — Finance.ua

В Польше открыли судоходный канал в обход россии Сегодня 19:15 — Мир

В Польше открыли судоходный канал в обход россии, Фото: РАР

В Польше с участием президента и премьер-министра страны Анджея Дуды и Матеуша Моравецкого в субботу торжественно открыли водный канал через Вислинскую косу, против которого ранее активно выступала россия.

Как подчеркнул Дуда, открытие этого нового водного пути, который позволит суднам беспрепятственно заходить из Гданьского залива в порт в Эльблонге, является «большой победой Польши» и всех тех, кто понимает значение слова «суверенитет».

Он отметил, что с 1945 года вход в Вислинский залив был фактически невозможен без согласия россии. Польский лидер отметил, что ранее было много искусственно созданных преград для захода судов в Эльблонг, поэтому значение этого порта в последние десятилетия значительно уменьшилось. Самым важным сейчас он назвал то, что в этот порт смогут заходить суда без согласия страны, недружественной для Польши, которая «без колебаний нападает и порабощает других».

В свою очередь премьер Моравецкий подчеркнул, что символически открывая канал 17 сентября, Варшава «срывает последние оковы зависимости» сначала от СССР, а сейчас — россии. Он отметил, что открытие канала даст толчок для развития Эльблонга и целого региона, избавляя его от зависимости от рф.

Фото: РАР

Как сообщалось, правительство Польши в 2017 году приняло решение начать строительство водного канала через Вислинскую косу, которое длилось с 2018 года. Благодаря ему суда смогут прибывать в польский порт Эльблонг, не входя в территориальные воды россии. Канал имеет около 1 км. длины, 60 метров ширины и пять метров глубины.

Ожидается, что через канал в порт в Эльблонге смогут заходить морские суда длиной до 100 метров, шириной 20 м и погружением до 5 м. Общая длина водного пути от Гданьского залива через водный канал и Вислинский залив до Эльблонга составляет 23 км. Общая стоимость инвестиции — 2 млрд злотых (свыше 400 млн $). С 18 сентября он будет доступен для движения кораблей.

В начале реализации инвестиции против нее активно протестовала россия. В частности, москва угрожала заблокировать строительство канала, используя аргументы, что это повредит экосистеме региона, нанесет удар по рыболовству, а затем экономике региона. россия также обвиняла Польшу в несоблюдении международных конвенций, в частности, в рамках комиссии по охране морской среды Балтики (HELCOM).

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Укрінформ По материалам:

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