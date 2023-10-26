В Польше оштрафовали украинца, въехавшего в страну с тысячами долларов, евро и гривен — Finance.ua

В Польше оштрафовали украинца, въехавшего в страну с тысячами долларов, евро и гривен Вчера 14:30 — Криминал

В Польше оштрафовали украинца, въехавшего в страну с тысячами долларов, евро и гривен

В Польше оштрафовали украинца, пытавшегося ввезти в Польшу тысячи долларов, евро и гривен. Мужчина должен заплатить 12 тыс. злотых (более 103 тыс. грн).

Об этом сообщили в налоговой администрации Жешува

«В ходе проверки легкового автомобиля, который въезжал в Польшу через пограничный переход Медика, сотрудники таможенно-налоговой службы обнаружили незаконную перевозку наличных», — говорится в сообщении.

При себе у украинца было почти 13 тыс. евро, 4,5 тыс. долларов и 405 тыс. гривен. Его оштрафовали, потому что при пересечении границы он не сообщил об этих средствах в письменной форме, как предусматривает закон.

Теперь путешественник должен заплатить штраф в размере 12 тыс. злотых (более 103 тыс. грн).

Отмечается, что человек, перевозящий не менее 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в других валютах) во время въезда или выезда из Европейского Союза обязан в письменном виде сообщить об этих средствах сотрудникам таможенной и налоговой службы или пограничной службы.

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