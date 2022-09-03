В Польше около 430 тысяч украинцев официально трудоустроились — Finance.ua
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В Польше около 430 тысяч украинцев официально трудоустроились

Личные финансы
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В Польше около 430 тысяч украинцев официально трудоустроились
В Польше около 430 тысяч украинцев официально трудоустроились
Около 430 тыс. граждан Украины, прибывших в Польшу в связи с полномасштабным вторжением, нашли работу.
Об этом сообщает местное издание inpoland.net.
«Что касается трудоустройства, то сейчас у нас работает 430 тысяч человек по этой новой формуле, где работодатель только уведомляет уездную службу труда о том, что данное лицо попало к нам», — подчеркнул заместитель министра по вопросам семьи, труда и соцполитики Польши Станислав Швед.
Также, по его информации, уже более 1,3 млн украинцев получили номер PESEL в Польше. Это позволяет гражданам Украины пользоваться такими же правами в социальной сфере, как и гражданам Польши.
Закон предусматривает предоставление номера PESEL гражданам Украины, прибывшим в Польшу. Наличие номера позволяет украинским пользоваться рядом государственных услуг.

Справка Finance.ua:

  • в Польше опросили трудоустроенных украинцев — 74,5% отправляют средства своим родственникам в Украину, из них 35,4% респондентов отправляют на родину более половины заработка, а 39,1% — меньше половины;
  • в 2022 году в Польшу прибыло рекордное количество украинцев. Граждане Украины не расселяются по стране равномерно. Очевидно, что есть города, которые больше привлекают, в частности, лучшими условиями труда, образования, жильем, инфраструктурой. Так, больше всего украинцев в Жешуве — они составляют 37% всех жителей города;
  • в Польше в 2023 году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, которые внедряют две директивы ЕС — о прозрачных и предсказуемых условиях труда, а также родительская директива.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
УНН
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