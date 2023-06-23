В Польше обыскали 222 фирмы по делу о ввозе зерна из Украины — Finance.ua

В Польше обыскали 222 фирмы по делу о ввозе зерна из Украины Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

В Польше обыскали 222 фирмы по делу о ввозе зерна из Украины

В Польше в рамках дела о ввозе в страну украинского зерна по поручению Жешувской прокуратуры сотрудники Национальной налоговой администрации провели обыски в 222 компаниях и таможенных учреждениях.

Об этом пишет RMF24

Расследование по украинскому зерну, которое импортируется в Польшу, проводит Воеводская прокуратура в Жешуве. Она уже взяла на себя десятки подготовительных производств для дальнейшего расследования. И именно по ее приказу в четверг действовали сотрудники Национальной налоговой администрации.

«222 обыска были проведены в штаб-квартирах импортеров зерна и таможенных учреждениях по всей стране», — сообщила в пятницу прокурор Анна Бернат-Ложанская, пресс-секретарь Жешувской региональной прокуратуры.

В результате этих мер были изъяты крупная финансовая и бухгалтерская документация, доказательства пограничного контроля, носители информации, деловая корреспонденция и более 1 000 тонн зерна, которое, вероятно, не соответствовало заявленному в таможенной декларации, сообщила Бернат-Ложанская.

Пресс-секретарь главы Национальной налоговой администрации Юстина Пасечинская сообщила, что в операции участвовало более 800 сотрудников.

В интересах следствия подробности о проведенных обысках не разглашаются.

Прокуратура Жешува привлекла к расследованию производства, которые вели ранее другие прокуратуры по всей стране, а также сообщения, подготовленные таможенной и налоговой службами. Следователи расследуют все случаи мошенничества, связанные с качеством украинского зерна, импортируемого как техническое или промышленное, и могло быть использовано для производства продуктов питания или кормов для животных.

Импортеры, декларировавшие использование зерна в технических целях, надеялись обойти процедуры и избежать специализированного тестирования со стороны инспекций, ответственных за проверку такой продукции.

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Економічна Правда По материалам:

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