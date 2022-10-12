В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба» — Finance.ua

В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба» Сегодня 11:32 — Энергетика

Польский оператор нефтепроводов PERN в ночь во вторник зафиксировал утечку на одной из ниток западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из рф попадает в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба PERN.

«Пока причины инцидента неизвестны — перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нитка нефтепровода работает без изменений», — сообщили в компании.

Подчеркивается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности — Померанский участок (Плоцк — Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем также в Германию.

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продолжения аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.

Економічна Правда По материалам:

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